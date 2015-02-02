Наступний випуск Charlie Hebdo вийде у продаж 25 лютого

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Нарешті! Ще трохи терпіння, новий Charlie Hebdo вийде 25 лютого. Зустрінемося у всіх кіосках", - написав у своєму мікроблозі в Twitter один зі співробітників видання Лоран Леже (Laurent Leger).

Читайте такожГоловред Charlie Hebdo: політика видання - це захист всіх свободНапередодні стало відомо, що редакція Charlie Hebdo вирішила зробити перерву в роботі. "Дорогі читачі. Команда Charlie Hebdo хоче подякувати всіх і кожного з вас за величезну підтримку і те співчуття, яке ми отримали за минулі тижні. Ми не забуваємо про вас і повернемося в газетні кіоски в найближчі тижні", - пообіцяли автори видання.