Влада Хорватії спише борги 60 тисячам громадян
07:17, 03 лютого 2015Світ
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Уряд Хорватії вирішив допомогти своїм громадянам вирішити фінансові проблеми пов'язані з невиплатою кредитів.
Виплату боргів кредиторам на себе візьмуть громадські організації / crystaltour.com.ua
Близько 60 тисячам боржникам буде надана можливість анулювати свою заборгованість перед кредиторами. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на BBC.
Схема, що отримала назву "Новий старт", розрахована на тих, хто заборгував до 5 тисяч доларів і чиї рахунки були заморожені через борги.
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Виплату боргів кредиторам на себе візьмуть громадські організації та ряд приватних компаній.
Деякі спостерігачі називають цю міру популістським кроком, так як в цьому році в Хорватії повинні пройти загальні вибори.
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