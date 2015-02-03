Влада Хорватії спише борги 60 тисячам громадян

Близько 60 тисячам боржникам буде надана можливість анулювати свою заборгованість перед кредиторами. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на BBC.

Схема, що отримала назву "Новий старт", розрахована на тих, хто заборгував до 5 тисяч доларів і чиї рахунки були заморожені через борги.

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Виплату боргів кредиторам на себе візьмуть громадські організації та ряд приватних компаній.

Деякі спостерігачі називають цю міру популістським кроком, так як в цьому році в Хорватії повинні пройти загальні вибори.