Глава МЗС Канади вирішив піти у відставку - джерела

Як передає CBC News з посиланням на джерела, заяву про звільнення міністр може написати вже у вівторок, 3 лютого. Про це повідомляє Lenta.ru.

За даними телеканалу, 45-річний політик вже оголосив своїм співробітникам про рішення не претендувати на черговий термін на посаді голови МЗС. Як зазначається, після відставки глави Мінфіну Канади Джима Флаерті в березні 2014 року Берд стане другим впливовим міністром, який залишив уряд Стівена Харпера.

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Як повідомили CTV News джерела в оточенні Берда, глава МЗС обмірковував своє звільнення протягом декількох місяців. За їх словами, політик може перейти на роботу в ООН, де займеться реформуванням Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Джон Берд пропрацював на держслужбі більше 20 років. У лютому 2006-го він очолив міністерство торгівлі, а через рік став міністром охорони навколишнього середовища. У 2008 році він був призначений на пост глави міністерства транспорту, інфраструктури та спільнот Канади. Зовнішньополітичне відомство Берд очолив у травні 2011 року.