Іран проведе міжнародний конкурс карикатур на Голокост

Так Тегеран хоче відповісти на публікацію французьким сатиричним виданням Шарлі Ебдо малюнків про пророка Мухаммеда, пише Эхо Москвы з посиланням на іранські ЗМІ.

Підсумки акції підіб'ють у квітні. Найкращим обіцяні грошові премії. Переможець конкурсу отримає 12 тисяч доларів. Призи отримають і ті, хто займе друге і третє місця. Найкращі на думку іранської влади карикатури із запереченням Голокосту виставлять в Палестинському музеї сучасного мистецтва в Тегерані.

Читайте такожУ Туреччині можуть заблокувати Facebook через образи пророка МухаммедаАналогічний конкурс в Ірані проводився в 2006-му році у відповідь на карикатури на ісламського пророка в данській газеті Юлландс-постен. Учасники конкурсу, влаштованого популярною іранської газетою Хамшахри, висміяли одну з найтрагічніших сторінок світової історії, внаслідок якої нацистами і їх союзниками були вбиті близько 6 мільйонів євреїв.

Двоє ісламістів близько місяця тому в центрі Парижа скоїли напад на редакцію французького тижневика Шарлі Ебдо. Загинули 10 співробітників видання і двоє поліцейських. Через два дні терористи, брати Куаші, були вбиті спецназом в передмісті Парижа.