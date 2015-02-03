Лукашенко відвідає Грузію

Про це заявив міністр сільського господарства Білорусі Леонід Заяць на засіданні білорусько-грузинської міжурядової комісії з економічної співпраці 2 лютого, пише Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило візит Лукашенка.

Читайте такожЛукашенко: Деякі розумники вважають Білорусь частиною "русского мира" - забудьте (відео)Лукашенко відвідає Тбілісі на тлі суперечностей у відносинах із Москвою в межах Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), куди входять Білорусь, Росія, Казахстан, Киргизстан та Вірменія.

Минулого місяця Лукашенко зауважив, що його країна може вийти з ЄврАзЕС. Президент Білорусі також пообіцяв поліпшити напружені відносини із Заходом і наполягав, що Росія не має перешкоджати таким зусиллям.