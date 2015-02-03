Коморовський вважає, що ЄС має важелі впливу на Грецію

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сьогодні сказав президент Польщі Броніслав Коморовський в ефірі польського радіо TOK FM.

"Я переконаний, що західний світ знайде спосіб заохотити греків поважати базове правило, яким є солідарність ЄС у відносинах із зовнішнім світом", - cказав він, коментуючи проросійську політику нової влади Греції.

За словами Коморовського, Греція та Росія традиційно мали добрі відносини на ґрунті православ'я і негативного ставлення до турків, але в сучасній політиці важливими є багато інших речей, а не лише "історичні сантименти".

Читайте такожУ Британії вважають Грецію загрозою світовій економіці"Питання боргів Греції, інші рішення Євросоюзу важливі для греків. Є поле маневру, сказав би, для ефективних намагань, спрямованих на політичну єдність ЄС", - зазначив Коморовський.

Як відомо, наприкінці січня європейські ЗМІ повідомили, що новий ультралівий уряд Греції офіційно не підтримав заяву Ради ЄС з осудом Росії через її агресію проти України та із закликом про посилення санкцій проти РФ.