Грецького міністра оборони запросили на переговори до Москви
Міністр оборони Греції Панос Камменос отримав запрошення відвідати Москву для переговорів про військове співробітництво з Росією.
Камменос зустрівся з послом РФ в Греції Андрієм Масловим, який передав грецькому міністрові оборони запрошення Сергія Шойгу, передає Бі-бі-сі.
У заяві міноборони Греції сказано, що Камменос обговорив з російським послом угоди між оборонними відомствами двох країн і можливості стратегічного співробітництва.
Грецький міністр оборони також зустрівся з послом США в Афінах Девідом Пірсом і підтвердив в бесіді з ним готовність продовжувати військову співпрацю в рамках НАТО і на двосторонній основі.
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