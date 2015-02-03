Грецького міністра оборони запросили на переговори до Москви

Камменос зустрівся з послом РФ в Греції Андрієм Масловим, який передав грецькому міністрові оборони запрошення Сергія Шойгу, передає Бі-бі-сі.

У заяві міноборони Греції сказано, що Камменос обговорив з російським послом угоди між оборонними відомствами двох країн і можливості стратегічного співробітництва.

Грецький міністр оборони також зустрівся з послом США в Афінах Девідом Пірсом і підтвердив в бесіді з ним готовність продовжувати військову співпрацю в рамках НАТО і на двосторонній основі.

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