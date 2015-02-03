Йорданія обіцяє помсту за вбитого ісламістами пілота

Збройні сили Йорданії підтвердили, що пілот Муаз аль-Касасбе був убитий, передає радіо "Свобода".

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А король Йорданії Абдалла Другий перервав візит до США й терміново повертається до своєї країни.

Раніше сьогодні ісламістське угруповання «Ісламська держава» оприлюднило відеозапис, що, як виглядає, показує спалення живцем захопленого ними йорданського військового пілота.

Ісламісти заявляють, що людина, яка стоїть, охоплена полум’ям, у металевій клітці, – це Муаз аль-Касасбе, пілот Військово-повітряних сил Йорданії, літак якого розбився 24 грудня в Сирії під час бойового вильоту у складі міжнародної коаліції під проводом США для завдання повітряних ударів по позиціях бойовиків «Ісламської держави».

Раніше ісламісти намагалися виміняти пілота на свою спільницю, яка засуджена в Йорданії до страти й перебуває в камері смертників, але ця оборудка зірвалася.