Бойовики перейшли до тактики засідок і «блукаючих» танків у районі Бахмутки

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Раніше в районі н. п. Станиця Луганська терористи зробили спробу прорвати оборону українських військ за допомогою комбінації масованого вогню і активних дій невеликих мобільних груп піхоти за підтримки бронетехніки», - повідомляє Тимчук.

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На даний момент знову відзначається застосування бойовиками тактики «засадничих» і «блукаючих» танків за підтримки мінометів. Зафіксовано як мінімум дві такі групи, періодично завдають вогневі удари по передовим позиціям українських військ.