Опубліковано відео падіння літака в Тайвані - лайнер мало не зніс естакаду
12:28, 04 лютого 2015Світ
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Момент аварії зафіксували відеореєстратори декількох автомобілів, що проїжджали в цей час по мосту.
Літак зачепив крилом автомобільну естакаду і машину таксі / Скріншот
Турбогвинтовий літак ATR 72-600, на борту якого знаходилося 58 осіб (включаючи пасажирів і членів екіпажу), впав у річку недалеко від столиці Тайбея через кілька хвилин після зльоту з аеропорту, зачепивши крилом автомобільну естакаду і машину таксі на ній.
В результаті аварії загинули, за останніми даними, 19 осіб. Ще кілька десятків поки вважаються зниклими безвісти.
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