Опубліковано відео падіння літака в Тайвані - лайнер мало не зніс естакаду

12:28, 04 лютого 2015
Світ
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Момент аварії зафіксували відеореєстратори декількох автомобілів, що проїжджали в цей час по мосту.

Скриншот

Турбогвинтовий літак ATR 72-600, на борту якого знаходилося 58 осіб (включаючи пасажирів і членів екіпажу), впав у річку недалеко від столиці Тайбея через кілька хвилин після зльоту з аеропорту, зачепивши крилом автомобільну естакаду і машину таксі на ній.

В результаті аварії загинули, за останніми даними, 19 осіб. Ще кілька десятків поки вважаються зниклими безвісти.

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