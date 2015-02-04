Опубліковано відео падіння літака в Тайвані - лайнер мало не зніс естакаду

Турбогвинтовий літак ATR 72-600, на борту якого знаходилося 58 осіб (включаючи пасажирів і членів екіпажу), впав у річку недалеко від столиці Тайбея через кілька хвилин після зльоту з аеропорту, зачепивши крилом автомобільну естакаду і машину таксі на ній.

В результаті аварії загинули, за останніми даними, 19 осіб. Ще кілька десятків поки вважаються зниклими безвісти.