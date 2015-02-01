Франція і Німеччина закликали до негайного припинення вогню на Донбасі

Як повідомила прес-служба глави держави, співрозмовники виступають за повернення до всіх без виключення пунктів Мінських домовленостей, адже тільки вони є основою для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Також було погоджено, що не може бути жодних попередніх умов для проведення засідання Тристоронньої контактної групи.

«Порошенко, Меркель та Олланд висловили розчарування з приводу того, що Тристороння контактна група не досягла прогресу під час останнього засідання у Мінську. Президент Порошенко наголосив на необхідності офіційної реакції з боку Росії, як сторони Мінських домовленостей, на зрив роботи Тристоронньої контактної групи», - йдеться у повідомленні.

Президенти України та Франції, а також канцлер Німеччини домовились продовжити тісну координацію подальших кроків для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 січня, в Мінську відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи за участю представників України, Росії, ОБСЄ, а також представників бойовиків. У переговорах брали участь екс-президент України Леонід Кучма, спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилин і Владислав Дейнего, а також лідер громадської організації «Український вибір» Віктор Медведчук.

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Кучма після переговорів заявив, що сепаратисти зірвали заплановані на суботу консультації з планом виконання мінських домовленостей. Підписанти відповідних документів, лідери «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, до Мінська не приїхали.

«Зустріч учасників тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі завершилася безрезультатно, оскільки представники самопроголошеної Донецької та Луганської «народних республік» зажадали переглянути мирні угоди», - йдеться в заяві ОБСЄ за підсумками переговорів у Мінську.