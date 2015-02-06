Меркель і Олланд хочуть запропонувати Путіну федералізацію і позаблоковість України в обмін на мир - ЗМІ

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на французьке видання Le Figaro, яке, у свою чергу, посилається на власні джерела.

"Мірилом успіху Ангели Меркель і Франсуа Олланда залишається повага до Мінського протоколу та ефективне здійснення кожного з дванадцяти пунктів, в тому числі виведення російських військ з України і припинення постачання зброї сепаратистам", - пише видання.

"Але це ще не все. Згідно з попередньою інформацією, франко-німецький план врегулювання має забезпечити нейтралітет України і "федеральне рішення", що заморозить конфлікт на сході", - пише ЗМІ.

Варто зауважити, що про можливі поступки сепаратистам, зокрема територіальні, писало і німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Проте згодом уряд ФРН заперечило цю інформацію. "Територіальні питання не є предметом переговорів між Порошенком, Олландом та Меркель", - відзначив представник уряду.

Водночас, як пише Le Figaro, те, що Ангела Меркель погодилася провести переговори, "дає підстави для оптимізму", оскільки саме з ініціативи канцлера Німеччини, за інформацією ЗМІ, було скасовано зустріч 15 січня в Астані в нормандському форматі.

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"Франція наполягала, що зустріч повинна відбутися в будь-якому випадку, а підтримувати діалог з Росією необхідно навіть за відсутності результатів", - відзначило джерело видання.

Як пише французька газета, європейці стурбовані тим, що питання постачання зброї Україні набуває все більшого значення та посилює роль США.

"Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб затвердити себе в якості єдиного співрозмовника Кремля", - відзначив високопоставлений чиновник ЄС в коментарі виданню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін запропонував Меркель та Олланду створити нове Придністров'я в Україні.

Водночас, заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий заявив, що основою переговорів президента України Петра Порошенка з Меркель та Олландом були мінські угоди, а не документ Путіна.