Меркель: Найближчі дні покажуть, хто зацікавлений у переговорах щодо вирішення ситуації на Донбасі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель переконана, що найближчі дні покажуть чи зацікавлені всі сторони до переговорів щодо дипломатичного розв'язання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільної прес-конференції з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні, (пряма трансляція відбувалась на сайті Білого Дому).

"Одним з найважливіших повідомлень, які ми можемо надіслати Росії, і повинні це зробити: ми продовжуємо переслідувати дипломатичне рішення, хоча ми вже зазнали багато невдач в цьому напрямку", - наголосила Меркель.

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За її словами, "протягом найближчих днів ми матимемо змогу побачити, чи всі сторони готові та дійсно зацікавлені вести переговори щодо розв'язання".

Разом з тим, канцлер Німеччини зазначає, що "я завжди казала, що я не бачу військового рішення цього конфлікту, але ми повинні вжити всіх наших зусиль, щоб досягти дипломатичного рішення".

"Росія порушила територіальну цілісність України в двох випадках: в Криму і також в Донецькій та Луганській областях. Тому, ми закликаємо зараз знайти рішення, але не в розумінні посередника, а в тому, що ми також виступаємо з позиції інтересів європейського мирного порядку", - розповіла Меркель.