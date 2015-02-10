У Британії щодня затримують пособників ісламістів
08:18, 10 лютого 2015Світ
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На території Великобританії щодня затримують як мінімум одного підозрюваного в тероризмі.
REUTERS
Про це заявив заступник голови лондонської поліції Марк Роулі, передає Бі-бі-сі. За словами помічника комісара, загроза державній безпеці з боку вербувальників "Ісламської держави" зростає на очах.
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Марк Роулі також попросив уряд виділити додаткові кошти на боротьбу з ісламською загрозою.
Як відзначають в поліції Великобританії, фахівці з кібербезпеки щотижня блокують до тисячі сайтів з екстремістськими матеріалами.
У минулі вихідні принц Чарльз в інтерв'ю Бі-бі-сі висловив стурбованість радикалізацією молодих мусульман Великобританії.
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