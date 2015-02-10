У Британії щодня затримують пособників ісламістів

Про це заявив заступник голови лондонської поліції Марк Роулі, передає Бі-бі-сі. За словами помічника комісара, загроза державній безпеці з боку вербувальників "Ісламської держави" зростає на очах.

Читайте такожБлизько 550 жінок із Західної Європи приєдналися до "Ісламської держави"

Марк Роулі також попросив уряд виділити додаткові кошти на боротьбу з ісламською загрозою.

Як відзначають в поліції Великобританії, фахівці з кібербезпеки щотижня блокують до тисячі сайтів з екстремістськими матеріалами.

У минулі вихідні принц Чарльз в інтерв'ю Бі-бі-сі висловив стурбованість радикалізацією молодих мусульман Великобританії.