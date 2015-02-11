Греція вирішила підтримати Росію після обіцянок про фінансову допомогу

Після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві його грецький колега Нікос Коціас заявив, що «наростає невдоволення санкціями проти Росії», передає Радіо Свобода.

За його словами, «група країн» хоче бачити послаблення або зняття санкцій. Коціас не уточнив, про які саме країни йдеться, але додав, що Брюсселю потрібно шукати «інших рішень».

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Він також зауважив, що Греція може бути посередником між Москвою і Брюсселем.

Зі свого боку, Лавров заявив, що Москва розгляне можливість надання фінансової допомоги Греції, якщо таке прохання надійде від Афін.

Коціас відвідує Москву у час, коли міністри фінансів країн єврозони у Брюсселі обговорюють спроби Греції переглянути умови міжнародної фінансової допомоги для подолання кризи у цій країні.

Новий уряд Греції, який виступає проти суворої економії, відкритий до посилення співпраці із Росією.

9 лютого міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що Афіни можуть зблизитися зі США, Росією чи Китаєм, якщо домовленості про нові боргові договори Греції будуть провалені.