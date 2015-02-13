BBC: У Дрездені згадують жертв бомбувань 70 років тому (фото)

У Німеччині проходять меморіальні заходи до 70-ї річниці бомбового удару, внаслідок якого було майже повністю зруйноване місто Дрезден, повідомляє BBC Україна.

Згідно з оцінками, 13 лютого 1945 року в британсько-американському бомбовому ударі на Дрезден загинули приблизно 25 тисяч людей, а спричинена фугасними бомбами пожежа залишила згарище площею 33 квадратних кілометри.

Читайте такожНімеччина відмовила Греції у списанні боргів

У меморіальному богослужінні в соборі Фрауенкірхе, відбудованому після війни, взяв участь президент Німеччини Йоахім Гаук.

В часи війни сили союзників вважали, що в Дрездені містився важливий командний пункт нацистів, який використовували для оборони від наступу радянського війська зі сходу.