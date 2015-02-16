США знову накрили потужні снігопади, Бостон засипало 2-метровими кучугурами (фото)
16:24, 16 лютого 2015Світ
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За останній місяць регіони США вже кілька разів піддавалися сильним снігопадам.
REUTERS
Морози і заметілі, які охопили зараз регіон, паралізували авіасполучення. Вже скасовано близько 1,8 тис. рейсів, також закриті школи і магазини. Найбільше опадів випало в Бостоні - за три тижні там випало 1,8 метра снігу. Метеорологи попереджають, що снігопади триватимуть ще кілька днів.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окремі регіони Іспанії пережили небачені снігопади - за лічені години на них випало кілька десятків сантиметрів снігу. Через снігопад рух в деяких регіонах країни був ускладнений або взагалі заблокований.
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