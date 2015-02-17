США звинуватили Росію у порушенні перемир'я на Донбасі та закликали негайно припинити напад

Держдепартамент США звинуватив Росію і бойовиків в порушенні режиму перемир'я на сході України.

Про це йдеться в заяві, опублікованій в понеділок, 16 лютого, передає Лента.ру з посиланням на американське зовнішньополітичне відомство.

«Сполучені Штати серйозно стурбовані погіршенням ситуації в районі Дебальцевого на сході України... Сепаратисти публічно заявили, що вони відмовляються дотримуватися режиму припинення вогню в Дебальцевому, та спостерігачам ОБСЄ не були надані гарантії безпеки для доступу в цей район. Ці агресивні дії і заяви підтримуваних Росією сепаратистів загрожують недавнього перемир'я і піддають ризику заплановане виведення важких озброєнь», - йдеться в заяві.

США закликали бойовиків і Росію «негайно припинити напади» і почати діалог з ОБСЄ для реалізації мінських домовленостей.

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Нагадаємо, 12 лютого за підсумками тривалих переговорів у Мінську лідери країн «нормандської четвірки» (Україна, Росія, Франція і Німеччина) підписали документ, яким затверджено комплекс заходів щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, договір передбачав повне припинення вогню з 00:00 15 лютого, а також відведення важкого озброєння із зони військових дій і контроль з боку ОБСЄ за ходом виконання Мінських угод.

Незважаючи на те, що перемир'я набуло чинності, в районі Дебальцевого тривають бої. Діючий голова ОБСЄ, глава МЗС Сербії Івіца Дачич в понеділок закликав усі сторони конфлікту утриматися від дій, які ставлять під загрозу перемир'я. Стурбованість у зв'язку з триваючими бойовими діями також висловили президенти України і Франції Петро Порошенко і Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель.