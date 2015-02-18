Посол США в ООН закликала Росію перестати жити в перевернутому з ніг на голову світі



Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Нью-Йорку після прийняття Радою безпеки ООН резолюції щодо ситуації в Україні.

Американський дипломат зазначила, що Сполучені Штати протягом всіх 30 засідань Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні завжди висловлювали підтримку миру в Україні, а також суверенітету, незалежності та територіальній цілісністі України.

"Ми не звикли жити в світі, який є перевернутим з ніг на голову по відношенню до України. Росія каже про мир та розв'язання конфлікту, підписує домовленості і одночасно робить все, щоби їх підірвати. Росія виступає за суверенітет держав, а потім діє так, що нібито державних кордонів зовсім не існує", - зазначила Пауер, додавши, що Росія продовжує нагнітати насильство в Україні.

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У цьому зв'язку посол США наголосила, що "ми хотіли би, щоби Росія, яка несе відповідальність за створення цього конфлікту перестала жити в світі, перевернутому з ніг на голову, і щоби підтримала зусилля, які націлені на припинення цього конфлікту".

Пауер пояснила на прикладі Дебальцеве, що дії Росії суперечать тим зобов'язанням, які вона бере на себе, підписуючи Мінські домовленності щодо урегулювання ситуації на сході України.

"Міжнародні лідери проводять переговори, щоби зробити все можливе і підтримати мир на сході України і в Берліні, у Нормандії, Мінську, і ще раз в Мінську 12 лютого, а тепер в Нью-Йорку, але тим не менш російські зобов'язання не здійснюють ніякого впливу на своїх солдатів і сепаратистів, яких вони підтримують", - наголосила Пауер, відзначивши, що Мінські домовленості повинні виконуватися.