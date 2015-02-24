Керрі: Москва бреше про відсутність російських військ в Україні

Держсекретар США Джон Керрі у вівторок, 24 лютого, на слуханнях у сенаті заявив про те, що висловлювання влади РФ про відсутність російських озброєнь і військових на сході України, не відповідають дійсності. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

«Вони брешуть», - сказав Керрі, відповідаючи на запитання одного з сенаторів, який запитав, чи правдиві слова представників Москви, які стверджують, що російських військ і зброї немає на сході України. За словами держсекретаря США, «Росія веде наймасштабнішу пропагандистську діяльність з часів холодної війни».

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Також Керрі повідомив, що президент США Барак Обама ще не прийняв остаточного рішення про постачання зброї Україні, це питання перебуває в стадії обговорення.