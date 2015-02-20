Маккейн вимагає від Керрі посилити санкції проти Росії - ЗМІ

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.

У листі також йдеться, що настав час забезпечити Київ оборонним озброєнням.

Читайте такожСенатор Маккейн закликав негайно надати Україні зброю

Раніше в Держдепартаменті США пригрозили Росії новими санкціями у разі порушення бойовиками Мінських угод.