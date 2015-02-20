Маккейн вимагає від Керрі посилити санкції проти Росії - ЗМІ
22:22, 20 лютого 2015Політика
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Американські сенатори, серед яких республіканець Джон Маккейн і демократ Річард Дурбін, направили лист на ім`я держсекретаря США Джона Керрі, в якому закликають його посилити санкції стосовно Росії у зв`язку з підтримкою Москвою бойовиків на сході України
REUTERS
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Reuters.
У листі також йдеться, що настав час забезпечити Київ оборонним озброєнням.
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Раніше в Держдепартаменті США пригрозили Росії новими санкціями у разі порушення бойовиками Мінських угод.
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