Парламент Італії визнав Палестинську державу

300 депутатів висловилися "за" і 45 "проти", повідомляє Дзеркало тижня із посиланням на Reuters.

Тим самим, парламентарії підтримали документ, запропонований Демократичною партією чинного прем'єр-міністра Маттео Ренці.

Голосування є символічним і не може вплинути на позицію італійського уряду, який поділяє думку більшості європейських держав і виступає за переговори між Ізраїлем та Палестиною, під час яких має бути вирішено їхній конфлікт.

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Швеція стала першою країною ЄС, що офіційно визнала Палестину. Визнання палестинської держави у 2012 році схвалила Генеральна Асамблея ООН, але офіційно державу досі не визнавала жодна країна Євросоюзу. Про необхідність визнати державність Палестини також заявляла високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могерини.

Крім того, за визнання Палестинської держави проголосували парламенти Франції, Іспанії, Великобританії, Ірландії. Також відповідну резолюцію підтримав і Європейський парламент.