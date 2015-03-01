Акунін: Серед офіційних версій вбивства Нємцова немає найочевиднішої

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожОпубліковано запис з камери відеоспостереження, яка зафіксувала вбивство Нємцова (відео)

"Ознайомився з версіями вбивства Бориса Нємцова, які розробляє Слідчий Комітет. Не виявив найбільш, по-моєму, очевидної: ненависники «п'ятої колони». Дуже ймовірно - з числа тих, що повоювали на сході України", - сказано в повідомленні Акуніна.

Раніше УНІАН повідомляв, що двоюрідний брат Нємцова соціолог Ігор Эйдман заявив, що "президент РФ, який намагається всіляко приховати присутність своєї армії на сході України, знав про плани Нємцова (опублікувати докази військових злочинів російської армії на Донбасі - ред.), тому і прибрав його саме зараз, поки правда про війну не ринула в маси".