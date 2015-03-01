У РФ вже затримують учасників жалобної ходи, які мають українську символіку - ЗМІ
14:42, 01 березня 2015Світ
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На жалобній ході в пам'ять про Нємцова затримують активістів з українською символікою.
У РФ вже затримують учасників жалобної ходи, які мають українську символіку / @VladiTanya
У російському місті Санкт-Петербург на жалобній ході в пам'ять про вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова затримують людей з українською символікою.
Про це повідомляють користувачі соціальних мереж, передає ТСН.ua.
Задерживают людей с украинскими флагами, уводят. #БОРИСЬ#Nemtsov
— Земляника и гвозди (@Onchoys) March 1, 2015
Також у місті Оренбурзі затримали чоловіка, який тримав у руках плакат на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Напис "Надя, пробач" він зробив у кольорах державного прапора України.
Молодой человекс плакактом "НАДЯ ПРОСТИ" простоял 3 минуты, затем его забрали pic.twitter.com/xfGMw108ky
— Влади Таня (@VladiTanya) March 1, 2015
Окружило его человек восемь pic.twitter.com/QGv1gQ0zIl
— Влади Таня (@VladiTanya) March 1, 2015
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