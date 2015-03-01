У РФ вже затримують учасників жалобної ходи, які мають українську символіку - ЗМІ

14:42, 01 березня 2015
Світ
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На жалобній ході в пам'ять про Нємцова затримують активістів з українською символікою.

@VladiTanya

У російському місті Санкт-Петербург на жалобній ході в пам'ять про вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова затримують людей з українською символікою.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж, передає ТСН.ua.

Також у місті Оренбурзі затримали чоловіка, який тримав у руках плакат на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Напис "Надя, пробач" він зробив у кольорах державного прапора України.

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