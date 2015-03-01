До маршу пам'яті Нємцова приєднається колона на підтримку Савченко

12:26, 01 березня 2015
Політика
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Колона почне формуватися в 14:00 за московським часом біля пам'ятника Кирилу і Мефодію.

REUTERS

Про це повідомив адвокат української льотчиці Марк Фейгін у Twitter.

"Колона в підтримку Надії Савченко збирається з 14:00 біля пам'ятника Кирилу і Мефодію. У нас буде додаткова охорона. Я попросив хлопців", - написав Фейгін у Twitter.

За його словами, покійний б напевно підтримав такий вчинок.

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Як повідомлялося, в 15:00 по Москві пройде тисячний марш пам'яті Бориса Нємцова. Влада узгодила марш чисельністю до 50 тисяч осіб від Китайгородського проїзду, по Москворецькій набережні, Великому Москворецькому і Малому Москворецькому мосту.

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