До маршу пам'яті Нємцова приєднається колона на підтримку Савченко

Про це повідомив адвокат української льотчиці Марк Фейгін у Twitter.

"Колона в підтримку Надії Савченко збирається з 14:00 біля пам'ятника Кирилу і Мефодію. У нас буде додаткова охорона. Я попросив хлопців", - написав Фейгін у Twitter.

Колона в підтримку Надії Савченко збирається з 14.00 біля пам'ятника Кирилу і Мефодію. У нас буде додаткова охорона. Я попросив хлопців. - Mark Feygin (@mark_feygin) March 1, 2015

За його словами, покійний б напевно підтримав такий вчинок.

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