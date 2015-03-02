Камери не зафіксували вбивство Нємцова, оскільки спрямовані на Кремль - ФСО

Великий Москворецький міст, де в суботу був застрелений опозиційний політик Борис Нємцов, не потрапляє в зону огляду відеокамер Федеральної служби охорони РФ, повідомив РІА Новости в понеділок офіційний представник відомства Сергій Дев'ятов.

"Відеокамери спрямовані на Кремль і забезпечують огляд внутрішньої території. Москворецкий міст не є зоною відповідальності Федеральної служби охорони. Там камер ФСО немає", - сказав Дев'ятов.

За його словами, всі камери ФСО в ніч на суботу працювали в звичайному режимі.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що багато камер спостереження в ніч вбивства Нємцова були відключені. У той же час, в прес-службі столичного департаменту інформаційних технологій заявили, що всі камери міського відеоспостереження в Москві в ніч вбивства опозиціонера Бориса Нємцова працювали справно, жодних ремонтних робіт з обладнанням не проводилося.

"Всі камери міської системи відеоспостереження в ніч з 27 на 28 лютого справно працювали, всі матеріали доступні для слідчих органів, жодних робіт з обладнанням в цей час не проводилося", - сказала співрозмовниця агентства, передають РІА Новости.

Вона підкреслила, що камери безпосередньо біля Кремля, оскільки це спецоб'єкт, встановлювалися федеральними структурами й "доступ до картинки є тільки у них".