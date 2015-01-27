Через снігову бурю в 6 штатах США ввели надзвичайний стан

У штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс і Нью-Гемпшир введено надзвичайний стан, повідомляє Бі-бі-сі.

У районі поширення екстремальної погоди проживають близько 60 млн осіб.

Читайте такожМешканці Нью-Йорка готуються до потужного снігопаду й спустошують магазини (фото)Національна метеорологічна служба США попередила, що снігопад, який може увійти в історію, наближається з північного сходу.

Представник служби Гленн Філд повідомив, що шторм може виявитися сильнішим, ніж передбачалося. Пік снігопаду припаде на нічні години вівторка.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо попередив жителів про неприпустимість порушення заборони на користування автотранспортом, що поширюється на 13 південних округів штату. "Якщо ви в автомобілі і їдете по дорозі в місті, селі, селищі, неважливо, - після 11 вечора ви технічно порушите закон. Це може бути питанням життя і смерті, тому потрібна обережність", - сказав він.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо також закликав жителів міста не заважати роботі 2300 снігоприбиральних машин. "Не можна недооцінювати шторм. Те, що станеться через кілька годин, буде потужним і швидким", - сказав він.

Аналогічний заборона була введена в Коннектикуті і Массачусетсі.

"Крім сильного снігопаду, існує загроза потужного руйнівного по силі вітру, який посилиться ще більше в ніч з понеділка на вівторок", - сказав співробітник Національної метеорологічної служба США Боб Оравец.