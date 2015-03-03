ЗМІ: Снігоприбиральник, який міг бути очевидцем вбивства Нємцова, звільнився з роботи (відео)

Стало відомо, що передбачуваний очевидець вбивства російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова звільнився з роботи, повідомляє російський канал РЕН ТВ.

Ще сьогодні снігоприбиральник Сергій Б. 1971 р. прибирав вулиці на Великому Москворецькому мосту. Зазначимо, що саме там і вбили опозиціонера Бориса Нємцова.

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Диспетчери повідомили, що він допрацьовує останню зміну та звільняється. Чоловік на питання не відповідає, йде від розмови, заявляючи, що не хоче згадувати цю тему.

У момент вбивства Нємцова Сергій перебував за кермом вакуумної машини. Він займався чищенням проїжджої частини. За його словами, він не бачив убивць і зрозумів, що сталося, тільки тоді, коли до нього підбіг інший свідок - українська модель Анна Дурицька, яка супроводжувала політика. Він допоміг дівчині викликати "швидку допомогу".