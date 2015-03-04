Пентагон: Якщо Росія порушить "ракетний" договір, США вживатимуть оборонних заходів

США можуть вжити захисні заходи у випадку, якщо Росія порушить умови Договору про знищення ракет середньої і меншої дальності (РСМД), заявили голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Мартін Демпсі та міністр оборони США Ештон Картер на слуханнях сенатського комітету з озброєння, передає російське інформагентство РИА Новости.

Як заявив генерал Демпсі, потенційна відповідь США "буде відповідати умовам договору РСМД". Виступаючи на слуханнях, Ештон Картер сказав, що США "можуть і будуть реагувати" на можливі порушення договору з боку РФ.

Як пояснив міністр оборони США, існує три варіанти, при яких Вашингтон може вжити відповідні заходи. У тому випадку, якщо для США та їх союзників виникне загроза потрапити під удари крилатими ракетами середньої дальності, запущеними з землі, Вашингтон задіює активну оборону, щоб захистити себе і союзників, заявив Картер.

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Крім цього, США можуть вжити контрзаходи з метою не допустити використання подібної зброї, що, за словами міністра, є "відкритою військовою конфронтацією". Третій варіант, як сказав Картер, це відмова дотримуватися договору РСМД.

"Договір РСМД - це дорога з двостороннім рухом", - заявив Картер. За його словами, "якщо Росія не повернеться до дотримання договору, то США можуть вжити оборонних заходів".

Довідка. Договір РСМД був підписаний США та СРСР в 1987 році та набрав чинності в наступному році. Сторони зобов'язалися повністю знищити свої ракети середньої (радіусом дії від 1 до 5,5 тисячі кілометрів) і меншою (500 - 1 тисяча кілометрів) дальності. До 1991 року угоду було виконано, до 2001 року йшли взаємні інспекції. При цьому інші країни світу як і раніше можуть мати такі ракети. Крім того, останнім часом Росія і США все частіше звинувачують один одного в розробці озброєнь, які підпадають під дію цього договору.