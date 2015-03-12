Путін робитиме ставку на внутрішню дестабілізацію України - російський опозиціонер

Російський опозиційний політик Володимир Мілов вважає, що президент РФ Володимир Путін робитиме ставку на внутрішню дестабілізацію України.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Він робитиме ставку на внутрішню дестабілізацію соціально-економічну, політичну. Звичайно ж, вона [російська влада] потирає руки від всіх ваших економічних труднощів. Я думаю, що вони робитимуть багато чого для того, щоб вам їх додати і через викручування рук по лінії Газпрому, і через викручування рук по лінії повернень кредитів Росії", - зазначив російський політик.

За його словами, РФ засилатиме своїх емісарів, які зсередини будуть намагатися дестабілізувати соціальну та політичну обстановку в Україні.

"У тому числі його стратегія по територіях, контрольованих сепаратистами, полягає в тому, щоб створювати постійний осередок напруженості, який відволікав би увагу, ресурси, не давав би можливості зробити якісь успішні реформи в цілому в країні. Я думаю, що саме такою буде тактика", - заявив Мілов.

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Опозиціонер зазначив, що більшість росіян досі не вірять і не знають, що російські військові воюють на Донбасі.

"Вони впевнені, що це якісь сепаратисти, добровольці. Коли їм починаєш розповідати, що це регулярні російські частини, то вони дуже зляться, не вірять. Це один з успіхів путінської пропаганди", - додав політик.

Повний текст інтерв'ю Володимира Мілова читайте у випуску журналу "Новое время" від 13 березня.