Нємцова вбили учасники "стійкої групи", у якої були невстановлені слідством організатори - ЗМІ

Слідчий комітет РФ вважає, що Бориса Нємцова вбили учасники "стійкої групи", у якої були "невстановлені організатори". Саме ці невідомі і профінансували операцію з усунення політика.

Як йдеться у матеріалах розслідування, які опинилися у розпорядженні "Росбалта", злочинна група була створена в середині січня 2015 року з метою вбивства Бориса Нємцова.

"Організована група відрізнялася своєю стійкістю, наявністю невстановлених організаторів, розподілом ролей, сталістю зв'язків між її учасниками, ретельним плануванням злочину, прийняттям конспіративних заходів з метою уникнути викриття та затримання працівниками правоохоронних органів", - йдеться в документах СК РФ.

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Для досягнення своєї мети, учасники групи "розробили план вбивства Нємцова Б. Є., згідно з яким учасники організованої групи, діючи узгоджено, повинні були обрати місце та спосіб вбивства, придбати знаряддя злочину, вжити заходів для встановлення місць проживання потерпілого, маршрутів пересування, використовуваного їм транспорту, а також інших місць постійного перебування".

Мотив злочину, як вже повідомлялося, в матеріалах справи називається наступний. "В середині січня 2015 року в Москві Дадаєв, Анзор Губашев, Беслан Шаванов невстановлені особи, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, прийняли пропозицію від невстановлених слідством осіб підготувати і здійснити за винагороду вбивство Нємцова Б. Є. у зв'язку з його активною підтримкою публікацій карикатур французьким журналом "Шарлі Ебдо", для чого зазначені особи об'єдналися в організовану групу".