США пропонують допомогу в операції щодо катастрофи літака Germanwings

Згідно з поширеним повідомленням прес-служби Білого дому, американські відомства перебувають у тісному контакті з колегами з Німеччини, Франції та Іспанії, інформує DW.DE. "Наші думки - з жертвами, їхніми родинами та близькими", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Читайте такожРятувальники не знайшли живих на місці аварії аеробуса A320 у Франції

Також повідомляється, що Білий дім не вбачає терористичного сліду в причинах трагедії. "Наразі немає ознак зв'язку з тероризмом", - зазначила речниця Національної ради безпеки Бернадетт Механ.

Крім цього, як повідомляє Бі-бі-сі, міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що в спецоперації в Альпах, де зазнав аварії літак Airbus А320, беруть участь 10 гелікоптерів та військовий літак.

Ввечері оприлюднено кілька фотографій місця аварії, на яких видно велику кількість дрібних уламків. Місцеві ЗМІ повідомляють, що величина найбільшого з них не перевищує метра. На борту літака, що розбився перебувала група з 16 німецьких школярів, а також двоє немовлят. Всього в літаку було 150 людей. Ймовірність того, що хтось із них вижив, вкрай мала, повідомляють у міністерстві.