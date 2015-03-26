У Росії одноногий арештант, який убив конвоїра, спробував застрелитися
07:36, 26 березня 2015Світ
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У Росії виявлено Володимира Беспалова, який скоїв втечу з-під конвою, вбивши одного конвоїра і поранивши другого.
Обвинувачений розстріляв двох конвоїрів / Фото УНІАН
Про це повідомляє регіональне управління МВС РФ.
"Внаслідок розшукових заходів Беспалов Володимир Анатолійович 1974р.р., житель села Вільно-Надеждинське Приморського краю, виявлений на вулиці Сахалінська у Владивостоці співробітниками УМВС Росії по місту Владивосток. За попередньою інформацією, підозрюваний зробив спробу суїциду", - йдеться в повідомленні.
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Коли злочинця оголосили в розшук, стало відомо, що у Беспалова немає однієї ноги, і він використовує протез.
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