У Росії одноногий арештант, який убив конвоїра, спробував застрелитися

Про це повідомляє регіональне управління МВС РФ.

"Внаслідок розшукових заходів Беспалов Володимир Анатолійович 1974р.р., житель села Вільно-Надеждинське Приморського краю, виявлений на вулиці Сахалінська у Владивостоці співробітниками УМВС Росії по місту Владивосток. За попередньою інформацією, підозрюваний зробив спробу суїциду", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Полтаві з психіатричної лікарні втік 35-річний вбивцяЯк повідомляє РИА Новости, підозрюваний спробував застрелитися, коли зрозумів, що оточений, і зараз перебуває у важкому стані.

Коли злочинця оголосили в розшук, стало відомо, що у Беспалова немає однієї ноги, і він використовує протез.