Сорос: Євросоюз ігнорує фінансове становище України

Він закликає Брюссель виділити Києву додаткове фінансування. В інтерв'ю Бі-бі-сі 84-річний меценат заявив, що Європа дуже зайнята вирішенням фінансових проблем Греції.

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Краще було б заохотити українців, які тяжіють до Європи і протистоять загрозі з Росії, вважає Джордж Сорос.

Представники українського уряду відвідують європейські держави і США з метою домогтися реструктуризації держборгу.

Два тижні тому рада керівників МВФ ухвалила рішення про виділення Україні понад $17 млрд у рамках чотирирічної програми допомоги.