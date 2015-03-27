Сорос: Євросоюз ігнорує фінансове становище України
08:32, 27 березня 2015Світ
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Американський мільярдер-філантроп Джордж Сорос вважає, що Євросоюз ігнорує фінансовий стан України.
REUTERS
Він закликає Брюссель виділити Києву додаткове фінансування. В інтерв'ю Бі-бі-сі 84-річний меценат заявив, що Європа дуже зайнята вирішенням фінансових проблем Греції.
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Краще було б заохотити українців, які тяжіють до Європи і протистоять загрозі з Росії, вважає Джордж Сорос.
Представники українського уряду відвідують європейські держави і США з метою домогтися реструктуризації держборгу.
Два тижні тому рада керівників МВФ ухвалила рішення про виділення Україні понад $17 млрд у рамках чотирирічної програми допомоги.
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