В Ємені внаслідок авіаударів загинули 39 людей

Саудівська Аравія і створена нею коаліція другий день продовжує завдавати повітряні удари по позиціях шиїтського повстанського угруповання в Ємені, наступ якого змусив президента країни до втечі, передає радіо "Свобода".

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Західні новинні агенції цитують місцевих жителів, як заявляють, що вранці авіаударів зазнав президентський палац у Сані.

Серед інших цілей авіаударів були військові об’єкти в нафтовидобувному регіоні Маріб і військово-повітряна база Анад на північ від південного портового міста Аден, повідомляють місцеві чиновники.

За даними незалежного єменського сайту Barakish.net, місто Саада, де базуються повстанці, поблизу кордону з Саудівською Аравією, також було обстріляне вночі.

Президент Ємену Абед-Раббо Мансур Хаді після втечі з Ємену прибув до Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія і її союзники в Перській затоці вважають, що шиїтські повстанці в Ємені діють за підтримки Ірану, щоб отримати контроль над Єменом, і заявляють про намір зупинити наступ.