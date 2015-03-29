Греція планує звернутися до РФ за економічною підтримкою - ЗМІ

За інформацією німецького видання Spiegel Online, уряд Алексіса Ціпраса буде клопотати в Москві про зниження цін на природний газ для грецьких споживачів. Крім того, Афіни хочуть домогтися скасування російського ембарго щодо деяких видів грецької сільськогосподарської продукції, зокрема, свіжих фруктів, передає Українська правда.

Міністр виробничої реформи, охорони навколишнього середовища та енергетики Греції Панайотіс Лафазаніс і парламентський представник правлячої партії СІРІЗА Танасіс Петракос мають намір звернутися з цим проханням до російського керівництва під час свого дводенного візиту до Москви, запланованого на 30-31 березня.

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"Для Греції цей візит дуже важливий. Ми маємо намір поглибити наші відносини з Росією в енергетичному секторі і тим самим сподіваємося отримати значні переваги", - заявив Петракос виданню.

30 березня, грецька делегація планує зустрітися з міністром енергетики РФ Олександром Новаком і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Нагадаємо, раніше Брюссель відхилив прохання Греції про надання 1,2 мільярда євро. Країни єврозони не знайшли правових підстав для виділення Афінам коштів з фонду банківської рекапіталізації.