Черговий "дипломатичний прорив" Росії: влада Вануату запропонувала їй безвізовий режим

Про це ТАСС розповів напередодні першого офіційного візиту до Москви міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Вануату Сато Кілман.

"Сподіваюся, в ході мого візиту буде підписано двосторонню угоду про скасування візового режиму для громадян двох країн, - зазначив Кілман. - Ми дуже зацікавлені в такій угоді, вона дозволить приїжджати на Вануату великій кількості росіян - туристів і ділових людей".

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Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Вануату прибуває в Москву в понеділок. На наступний день відбудуться його переговори з главою зовнішньополітичного відомства РФ Сергієм Лавровим. Це буде перший офіційний візит члена уряду тихоокеанської республіки в Росію.

У травні 2011 року острівна республіка Вануату заявляла про визнання незалежності Абхазії, проте пізніше передумала, і посол Вануату при ООН Дональд Калпока офіційно спростував інформацію про визнання його країною незалежності частини Грузії.

Пізніше Грузія і Вануату встановили дипломатичні і консульські відносини, підписавши договір, в якому тихоокеанська держава визнає цілісність Грузії в міжнародних визнаних кордонах.

Вануату - острівна держава в Тихому океані, яка отримала незалежність в 1980 році. Раніше островами, відомими під назвою Нові Гебріди, спільно керували Великобританія та Франція. Чисельність населення республіки Вануату - близько 200 тисяч жителів. Основа економіки - сільське господарство, насамперед експорт кокосових горіхів.