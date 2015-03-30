В Італії під час будівництва метро знайшли частину давньоримських укріплень

Відрізок стіни, яка протягом кількох століть вважалася зруйнованою, розташована у безпосередній близькості від кафедрального собору Риму - базиліки Сан-Джованні-ін-Латерано, передає РІА Новости із посиланням на Corriere della Sera.

Грандіозне відкриття є давньоримським укріпленням заввишки шість-вісім метрів з 11 арками і двома вежами, на якому збереглися сліди середньовічного живопису.

"Ми були дуже схвильовані, коли під нашими ногами ми побачили перші арки", - наводить видання слова одного з учених, що бере участь у роботах.

На даний момент перед фахівцями відкрилася зовнішня сторона стіни, розкопки внутрішньої сторони ще належить провести, зазначає видання.

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Стіна Авреліана була побудована навколо стародавнього Риму за імператора Авреліана у 270-275 роках для захисту міста від нападів варварів. Висота стін становила 8 метрів, товщина - 3,3 метра, а довжина - майже 19 кілометрів.

Mura aureliane є найзначнішою захисною спорудою стародавнього Риму, а загальна кількість башт, які розташовувалися на відстані 30 метрів одна від одної, перевищувала 380. Стіни оточували всі сім пагорбів Риму, а також Марсове поле і район Трастевере на правому березі Тибру.

Протягом століть укріплення неодноразово перебудовувалося. До наших днів збереглося близько 12 кілометрів стін, і сьогодні все те, що розташоване всередині Mura aureliane, вважається історичним центром Риму.

Раніше УНІАН повідомляв, що археологи знайшли руїни палацу останнього царя Стародавнього Риму.