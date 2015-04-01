Захоплений в заручники в суді Стамбула прокурор помер від ран

01:17, 01 квітня 2015
Світ
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Стамбульський прокурор Селім Кіраз, поранений під час операції з його звільнення, помер у лікарні.

REUTERS

Про це повідомляє МЗС Туреччини, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Прокурор був захоплений прямо в залі суду у Стамбулі.

У заяві, розміщеній в інтернеті, сказано, що заручник буде вбитий у разі невиконання виставлених викрадачами вимог. Загарбники забарикадувалися на шостому поверсі будівлі суду.

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