Захоплений в заручники в суді Стамбула прокурор помер від ран

Про це повідомляє МЗС Туреччини, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Прокурор був захоплений прямо в залі суду у Стамбулі.

У заяві, розміщеній в інтернеті, сказано, що заручник буде вбитий у разі невиконання виставлених викрадачами вимог. Загарбники забарикадувалися на шостому поверсі будівлі суду.

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