На Німеччину налетів потужний ураган: аеропорти і вокзали працюють з перебоями, є жертви (фото)
Як мінімум дев'ять осіб загинули в результаті потужного урагану "Ніклас", що обрушився на деякі райони Німеччини, Австрії та Швейцарії.
Сильні пориви вітру виривали дерева, перевертали автомобілі, виводили з ладу лінії електропередач. Пориви вітру досягали швидкості 190 км/ч. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Напередодні стихія паралізувала транспортну систему Німеччини: зокрема, було перервано залізничне сполучення між Дюссельдорфом і Кельном, а також між Дюссельдорфом і Дуйсбургом.
Близько 150 рейсів було скасовано в аеропорту Франкфурта-на-Майні, а центральний вокзал Мюнхена евакуювали після того, як поривами вітру з даху вокзалу вибило кілька шматків скла.
Читайте такожНа американський штат Оклахома налетів торнадо, є жертви (фото, відео)
До цього моменту швидкість вітру зменшилася, однак транспорт продовжує працювати з перебоями в деяких районах.