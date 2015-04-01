На Німеччину налетів потужний ураган: аеропорти і вокзали працюють з перебоями, є жертви (фото)

Сильні пориви вітру виривали дерева, перевертали автомобілі, виводили з ладу лінії електропередач. Пориви вітру досягали швидкості 190 км/ч. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Напередодні стихія паралізувала транспортну систему Німеччини: зокрема, було перервано залізничне сполучення між Дюссельдорфом і Кельном, а також між Дюссельдорфом і Дуйсбургом.

Близько 150 рейсів було скасовано в аеропорту Франкфурта-на-Майні, а центральний вокзал Мюнхена евакуювали після того, як поривами вітру з даху вокзалу вибило кілька шматків скла.

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До цього моменту швидкість вітру зменшилася, однак транспорт продовжує працювати з перебоями в деяких районах.