У лондонському аеропорту Хітроу скасували понад 100 рейсів
15:06, 29 березня 2008Світ
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У п`ятницю були скасовані 54 рейси
Авіакомпанія British Airways скасувала понад 100 рейсів, які мали бути виконані за вихідні з нового терміналу лондонського аеропорту Хітроу, будівництво якого обійшлося в 8,6 млрд. доларів.
Про це повідомляє інтернет-видання Газета.ru.
У повідомленні авіакомпанії зазначається, що скасовано 66 суботніх внутрішніх і європейських рейсів і 37 недільних.
Як повідомлялося раніше, у п`ятницю 54 рейси були скасовані через збій у комп`ютерній системі нового терміналу.
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