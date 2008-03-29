У лондонському аеропорту Хітроу скасували понад 100 рейсів

Авіакомпанія British Airways скасувала понад 100 рейсів, які мали бути виконані за вихідні з нового терміналу лондонського аеропорту Хітроу, будівництво якого обійшлося в 8,6 млрд. доларів.

Про це повідомляє інтернет-видання Газета.ru.

У повідомленні авіакомпанії зазначається, що скасовано 66 суботніх внутрішніх і європейських рейсів і 37 недільних.

Як повідомлялося раніше, у п`ятницю 54 рейси були скасовані через збій у комп`ютерній системі нового терміналу.