МОЗ РФ планує вкласти понад 55 мільйонів рублів у поліпшення свого іміджу - ЗМІ
Наприкінці минулого року в декількох регіонах РФ проходили мітинги лікарів.
Міністерство охорони здоров'я Росії готове витратити 55,6 мільйонів рублів на формування позитивного образу галузі охорони здоров'я.
Відповідне замовлення було розміщено 1 квітня на сайті держзакупівель, повідомляє Дождь.
У заявці міністерства говориться, що цю суму воно готове виділити на «виконання робіт із виготовлення та надання послуг з розміщення телевізійних інформаційних матеріалів по формуванню позитивного образу галузі охорони здоров'я РФ».
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Заявки можна буде подати до 22 квітня 2015 року.
Наприкінці минулого року в декількох регіонах Росії проходили мітинги працівників охорони здоров'я. Медпрацівники виступали проти масштабних скорочень.