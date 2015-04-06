Естонія хоче поділитися з Україною досвідом кіберзахисту

Естонія готова поділитися з Україною досвідом кіберзахисту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, про це йшлося під час зустрічі з делегацією Збройних сил Естонської Республіки міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторака та начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковника Віктора Муженка.

У ході зустрічі обговорювалися питання поточної ситуації на сході, стан оборонно-промислового комплексу України, а естонська делегація у свою чергу поділилася досвідом реформ у військовій сфері.

Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Ріхо Террас висловив ряд пропозицій щодо подальшого співробітництва у військовій сфері, зокрема готовність передати досвід Естонії щодо кіберзахисту.

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«Україна для країн Балтії та усієї Європи - це своєрідний форпост на шляху агресора до інших європейських країн, - наголосив Террас. - Естонія виступає за підтримку санкцій проти Російської Федерації й готова усіляко підтримувати прагнення українців до миру та свободи».

Як зауважив Муженко, російська агресія - це виклик не лише Україні, а й всій Європі та НАТО. «Ми вже маємо реальний бойовий досвід протистояння цій агресії і готові ним поділитися з партнерами», - зазначив він і додав, що «нам у нагоді стане естонський досвід реформування армії, яка розбудовувалася на радянському спадку».

У ході візиту естонська делегація відвідає Національний університет оборони України, зокрема Навчально-науковий центр міжнародної миротворчої діяльності, а також ознайомиться з системою підготовки військових фахівців.