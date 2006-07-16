Перші результати саміту ”великої вісімки”

У Санкт-Петербурзі на саміті "великої вісімки" прийнято документи про глобальну енергетичну безпеку, освіту та боротьбу з епідеміями інфекційних захворювань.

Як повідомляє радіо «Свобода», в Мармуровому залі Костянтинівського палацу лідери Росії, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції таі Японії зустрілися сьогодні з представниками так званої "молодіжної вісімки".