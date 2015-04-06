У США заявили, що не знімуть санкції з Ірану до підписання ядерної угоди

За словами представника Білого дому, було б необачно негайно скасовувати ці санкції. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Між тим іранська сторона неодноразово повторювала, що санкції повинні бути зняті негайно.

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Минулого тижня шістка провідних світових держав виробила рамкову угоду з Іраном, проте остаточний договір належить виробити до кінця червня.