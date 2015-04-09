Під Лондоном виявили родовище зі 100 мільярдами барелів нафти

У 50 кілометрах від Лондона, недалеко від аеропорту Гатвік, виявлено родовище зі значним запасом нафти, повідомляє РИА Новости з посиланням на компанію UK Oil and Gas Investments (UKOG).

Згідно з даними компанії, приблизний запас нафти на цьому родовищі може складати близько 100 мільярдів барелів - 158 мільйонів барелів на квадратну милю (приблизно 2,6 квадратних кілометри). Однак вилучено може бути лише невелику частку.

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Буріння на цьому місці почалося минулого року. За даними UKOG, більша частина нафти знаходиться на глибині 762 і 914 метрів.

Експерти, зіставляючи родовище зі схожою геологією у США та Західному Сибіру, припустили, що може бути вилучено лише від 3% до 15% запасів.

За словами виконавчого директора UKOG Стівена Сандерсона, "це виявлення можливо найзначніше з тих, які було знайдено за останні 30 років на суші у Великобританії" та "має велике національне значення".