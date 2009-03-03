Скільки проживе коаліція Литвина-Тимошенко?

Низка українських політологів вважає малоймовірним розвал коаліції найближчим часом.

Про це свідчить опитування проведене Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА» у зв`язку із сьогоднішньою заявою Голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА про те, що коаліція припинить своє існування, якщо якась з фракцій, яка входить до її складу, вдаватиметься до блокування роботи парламенту.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО відзначив, що “не драматизував би цю ситуацію. Те, що різні політичні сили коаліції мають різні інтереси і різне бачення тактики дій коаліції, абсолютно нормально. Я поки що не бачу жодних передумов для розвалу коаліції. Потрібно виходити з того, що стратегічні інтереси ЛИТВИНА і БЮТ на найближчу перспективу збігаються. І БЮТ і ЛИТВИН зацікавлені в тому, щоб парламент працював, і щоб і ТИМОШЕНКО, і ЛИТВИН залишалися на своїх посадах. Розвал коаліції загрожує нинішньому статусу і ЛИТВИНА, і ТИМОШЕНКО. Якщо й говорити про слабкі ланки коаліції, то це не Блок Литвина, а фракція НУ-НС”, - сказав він.

На думку професора політології, наукового директора Школи політичної аналітики НаУКМА Олексія ГАРАНЯ, розпад коаліції має сенс тоді, коли на її місці може виникнути нова коаліція. "А з цим, я думаю, проблеми", - відзначив він. Свої доводи він аргументував тим, що логіка опонентів прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО – у будь-якому випадку залишити її при виконанні обов`язків, щоб на ній лежала відповідальність.

Водночас в інтересах В.ЛИТВИНА - не розвалювати коаліцію. "Якщо коаліція розвалюється, знову виникає примара дострокових виборів і він може втратити те, що має. Швидше за все, статус-кво збережеться. А те що відбувається зараз – це маневрування і спроба кожної із сил посилити свої позиції як усередині коаліції, так і у відносинах з опонентами”, - пояснив О.ГАРАНЬ.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ вважає, що заява Ю.ТИМОШЕНКО про можливість блокування трибуни ВР "була, швидше за все, піар-посланням народу, а не повідомленням про можливість такого кроку фракціям парламенту".

"У фракції БЮТ прекрасно розуміють свою залежність від позиції В.ЛИТВИНА, який своєю головною заслугою на посаді спікера вважає працюючий парламент. Можна констатувати, що у фракції В.ЛИТВИНА не золота акція в коаліції, а доля прем`єрського крісла Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки в разі виходу фракції В.ЛИТВИНА з коаліції в парламенті не виявиться можливих партнерів для БЮТ, чим у свою чергу швидко скористаються «регіонали», і не виключено, що при формуванні нової коаліції спікером залишиться В.ЛИТВИН, але вже в антитимошенківській коаліції", - наголосив О.МЕДВЕДЄВ і додав, що загроза розвалу над коаліцією меншості постійно існуватиме, "доки прем`єр-міністр втручатиметься в роботу парламенту при коаліційному спікері".

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія КУЛИКА, на даний момент існують деякі лінії розлому в коаліції. Оскільки, вважає він, "коаліція шита білими нитками", а її учасників об`єднує лише "бажання утриматись при владі". "БЮТ намагається залишити Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра, Блок Литвина намагається зберегти за своїм лідером посаду Голови Верховної Ради, фракція НУ-НС також зацікавлена в отриманні низки посад. Окрім влади їх більше нічого не об`єднує. Якщо одна із складових коаліції почне блокувати парламент, то, звісно ж, захитається крісло і під спікером, і В.ЛИТВИН оцінюватиме це як спробу скинути його з посади Голови Верховної Ради", - пояснив В.КУЛИК.

При цьому він упевнений, що блокування роботи Верховної Ради може спровокувати перевибори, проте "В.ЛИТВИН не піде на це. І це дасть поштовх до денонсації коаліційної угоди".

Другим напрямом можливого розвалу експерт називає питання кооптації нових членів уряду. За його словами, подібні заяви можуть означати, що кадрового компромісу не досягнуто. "І третя лінія (негативного для коаліції розвитку ситуації - УНІАН) - політика Ю.ТИМОШЕНКО, яка фактично веде до значних провалів в економічній сфері, і її партнери більше не хочуть нести політичну відповідальність за проколи в соціально-економічній сфері. Проте на початок березня коаліція ще має деякий запас міцності. А от ближче до квітня, ближче до середини року можливий остаточний її розкол”, - припустив В.КУЛИК.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що найближчим часом навряд чи коаліція руйнуватиметься.

За його словами, головною її проблемою "за значенням" є формальний характер. "Створення коаліції було пов`язане з домовленостями із збереження діючого уряду. Коаліція не планувала формувати політику, а була створена лише для збереження статусу-кво у виконавчій владі. У цьому і сила, і водночас слабкість коаліції. Вона за визначенням не здатна на серйозні політичні кроки, а з іншого боку дуже обмежене поле для ухвалення рішень і нездатність відповідати за політику, яку проводить уряд, призводить до постійних внутрішніх сварок", - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, В.ЛИТВИН намагається використати коаліційний формат для того, щоб посилити свої позиції як парламентського лідера. А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що спікеру не "вистачає статусу одного з лідерів коаліції, і він намагається проводити більш урівноважену політику щодо інших політичних сил".

"Я думаю, що саме в питанні різних особистісних стратегій Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЛИТВИНА полягає нинішня інтрига. Але реальна політична криза коаліції стане можлива лише тоді, коли виявиться конфліктність і неузгодженість позицій учасників коаліції згідно із задекларованою майбутньою програмою антикризових дій", - наголосив політолог.