Меморіал на місці вбивства Нємцова знову розібрали

Вночі на місці загибелі політика залишився один російський прапор, передає Радіо Свобода.

Квіти, свічки і портрети зникли. Повідомлення про це з’явилися сьогодні вранці у соціальних мережах.

Два дні тому меморіал вкотре спробували розібрати співробітники комунальних служб, але їм перешкодили волонтери. Вчора вранці квіти були перенесені ближче до проїжджої частини у зв’язку із чищенням парапету мосту. Однак того ж дня меморіал зазнав нового нападу з боку активістів руху «Російського визвольного руху SERB». Вони прибрали табличку з написом «Тут убитий Борис Нємцов» і частину квітів, повідомив журналіст Тимофій Дзядко. Також вони зняли чорні стрічки з російських прапорів і розвісили георгіївські стрічки.

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За його словами, волонтери викликали поліцію, але правоохоронці, що прибули на місце події нібито відповіли, що нічого зробити не можуть, тому що нападники діють з санкції ФСБ. Дзядко заявив, що має намір подати до суду.

У «Гормосту» стверджують, що не прибирали меморіал на місці вбивства Бориса Нємцова. Московська влада поки що ніяк не пояснила інцидент.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 28 березня у Москві почали розбирати меморіал у пам'ять про вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова на Москворецькому мосту.