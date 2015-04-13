Лавров: У комплексів С-300 "виключно оборонний характер"

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи скасування ембарго на постачання С-300 з Росії в Іран, указ про що підписав 13 квітня президент РФ Володимир Путін.

"На даному етапі необхідність у такого роду ембарго повністю відпала. Зазначу, що С-300 - зенітно-ракетний комплекс, який має винятково оборонний характер, не пристосований для цілей нападу і не поставить під загрозу безпеку будь-якої держави регіону, включаючи, звісно, Ізраїль", - заявив Лавров, пише Українська правда.

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За його словами, для Ірану, "беручи до уваги дуже напружену ситуацію в цьому регіоні", сучасні системи протиповітряної оборони дуже важливі.

Також, за словами Лаврова, Росія враховувала комерційні аспекти: "В результаті припинення контракту Росія не отримала великі кошти, які нам належали. Не бачимо більше необхідності це робити".

Як відомо, 13 квітня Росія скасувала заборону на поставки зенітно-ракетних комплексів С-300 в Іран.