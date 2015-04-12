Путін прагне затяжного конфлікту з Україною - екс-посол США у Росії

Таку думку висловив екс-посол США в Москві Майкл Макфол в інтерв’ю Російської служби "Голосу Америки".

На його думку, Путін намагається дестабілізувати владу в Києві і Росія не змінить свого курсу щодо України доти, поки Путін залишається при владі.

Макфол вважає, що анексія Криму була ситуативною і багато в чому емоційною реакцією російського президента Володимира Путіна на зміну влади в Києві.

Путін намагається дестабілізувати владу в Києві і що Росія не змінить свого курсу щодо України до тих пір, поки Путін залишається при владі.

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"Я думаю, що йому не потрібне розширення кризи. Я думаю, що Путін вважає, що в його інтересах – відкрита конфронтація, – пояснює Майкл Макфол. – Ви знаєте, я порівнюю американських дипломатів з інженерами: коли перед нами стоїть проблема – нам потрібно її вирішити. Але він веде «боротьбу зі злом». А зі злом проблеми не вирішують, зі злом можна тільки боротися. Тому, як я думаю, Путін зацікавлений у підтримці тліючого конфлікту – не надто гарячого, не надто холодного, а затяжного. Це відповідає її інтересам, в першу чергу, з підриву режиму в Києві".

За словами Майкла Макфола, Путін вважає, що за всіма бідами в світі стоїть ЦРУ.

«ЦРУ, звісно, могутня організація, але не настільки», – додав він.

Але ця переконаність Путіна, вважає колишній посол, робить марними подальші спроби взаємодії з російським лідером: «Я думаю, що в інтересах Путіна представляти нас як ворога. І ніяка дипломатія цього не змінить. Іноді мені кажуть: «Ну як же, згадайте епоху Рейґана і Горбачова!». Але тоді була інша ситуація, і дипломатія працювала, тому що Горбачов хотів налагодити відносини з США, він не хотів бачити в нас ворога. У Путіна інша мета, і я не думаю, що ми зможемо його переконати».

Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія буде вдосконалювати свою «військову організацію», оскільки деякі країни все більше трансформують свою політику в бік «необмежених попереджувальних дій» наступального характеру.